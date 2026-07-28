Vírus da hepatite mata 3.500 pessoas por dia, segundo OMS

A Organização Mundial da Saúde alerta que o vírus das hepatites mata cerca de 3.500 pessoas diariamente em todo o mundo. No Brasil, dados do Data SUS revelam que um em cada cinco pacientes com 80 anos ou mais internados por hepatite viral no Sistema Único de Saúde (SUS) não sobrevive à hospitalização.



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