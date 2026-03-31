Onça-pintada doa sangue para ajudar 'colega' doente em SP

Uma onça-pintada chamada Ruana realizou uma doação de sangue para ajudar outro membro da espécie no tratamento contra uma doença renal crônica. A fêmea de 4 anos reside no Simba Safari e contribuiu com 800 ml de sangue para Jack, um macho de 18 anos. O procedimento aconteceu no Hospital Veterinário do Zoológico de São Paulo.



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