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Onça-pintada doa sangue para ajudar 'colega' doente em SP

Ruana fez doação de 800 ml ao Jack, que trata uma doença renal crônica

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Uma onça-pintada chamada Ruana realizou uma doação de sangue para ajudar outro membro da espécie no tratamento contra uma doença renal crônica. A fêmea de 4 anos reside no Simba Safari e contribuiu com 800 ml de sangue para Jack, um macho de 18 anos. O procedimento aconteceu no Hospital Veterinário do Zoológico de São Paulo.

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