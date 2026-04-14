RECORD NEWS participa da primeira edição do Latam Content Meeting no Brasil
Evento reúne profissionais que trabalham com conteúdos de não ficção
O Latam Content Meeting realiza sua primeira edição no Brasil, reunindo profissionais do setor audiovisual em um evento focado na criação de conexões e oportunidades de negócio. O encontro acontece em um hotel na zona sul de São Paulo e conta com a participação de representantes de emissoras brasileiras e internacionais, além das principais plataformas de streaming.
Com início nesta segunda-feira (13), o evento se estende por três dias e atrai cerca de 800 participantes vindos de 17 países diferentes. A programação inclui painéis sobre temas variados como inteligência artificial, novas tendências e formatos audiovisuais, produção local de reality shows e regulamentação do setor.
Um dos destaques é o painel "Marcas que Contam Histórias", que contou com a presença da empresária Fabi Saad e da diretora Camila Moraes, da RECORD NEWS. Elas discutiram o case "Mulheres no Comando", um reality show voltado ao empreendedorismo feminino que busca educar financeiramente seu público enquanto oferece uma plataforma inovadora para anunciantes.
Além disso, o evento promove rodadas de negócios envolvendo 18 projetos selecionados. Essas iniciativas visam fortalecer as parcerias entre produtoras independentes brasileiras e grandes players internacionais interessados em coproduções.
O Latam Content Meeting também destaca a importância do mercado não ficcional pela preservação da memória cultural e geração crítica sobre os tempos atuais.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Ícones da música entram para o Hall da Fama do Rock
Iron Maiden, Oasis e Phil Collins marcaram gerações e ajudaram a moldar o som
Entregador agride recepcionista dentro de UPA em SP
Agressão ocorreu após um desentendimento sobre a entrega de um pedido
Fósseis viram arte em exposição inusitada na Holanda
Museu transforma restos pré-históricos em esculturas monumentais diferentes
Orangotango de zoológico ganha novo lar cinco vezes maior
Após 50 anos, "Nenette" se mudará para recinto ao ar livre de 570 m²
Marcos Pereira dá entrevista exclusiva à RECORD NEWS; confira
Deputado federal analisa cenário político e articulações para as eleições
Policial ajuda cadeirante a subir ladeira em Manaus
Homem estava vendendo doces quando recebeu apoio do PM
Defesa Civil de São Paulo terá novos radares meteorológicos
Objetivo é aumentar a eficácia da prevenção de eventos climáticos
Robô atleta quase iguala marca de Usain Bolt nos 100 metros rasos
Corredor jamaicano tem marca de 9,58 segundos; humanoide correu em 10 segundos
Missão marca nova era espacial após retorno à Terra
Especialista analisa viagem histórica à Lua e fala de futuras viagens ao espaço
Auditor fiscal esclarece novas regras do IR 2026 em entrevista exclusiva à RECORD NEWS
Receita Federal apresenta mudanças e ferramentas para facilitar a declaração
André Sturm fala sobre o filme 'A Conspiração Condor' e PL do Streaming
Cineasta também é gestor cultural e responsável por vários projetos audiovisuais
Tomé Franca fala sobre efeitos da alta do querosene de aviação
Ministro de Portos e Aeroportos também comentou pane que fechou espaço aéreo de SP
China: índice de preços ao produtor cresce pela primeira vez em três meses
Custos ao consumidor também aumentaram em meio ao conflito no Oriente Médio
Bolívia vai proteger penhasco com pegadas pré-históricas
Marcas ajudam cientistas a entender como dinossauros caminhavam e se comportavam