RECORD NEWS participa da primeira edição do Latam Content Meeting no Brasil

O Latam Content Meeting realiza sua primeira edição no Brasil, reunindo profissionais do setor audiovisual em um evento focado na criação de conexões e oportunidades de negócio. O encontro acontece em um hotel na zona sul de São Paulo e conta com a participação de representantes de emissoras brasileiras e internacionais, além das principais plataformas de streaming.



Com início nesta segunda-feira (13), o evento se estende por três dias e atrai cerca de 800 participantes vindos de 17 países diferentes. A programação inclui painéis sobre temas variados como inteligência artificial, novas tendências e formatos audiovisuais, produção local de reality shows e regulamentação do setor.



Um dos destaques é o painel "Marcas que Contam Histórias", que contou com a presença da empresária Fabi Saad e da diretora Camila Moraes, da RECORD NEWS. Elas discutiram o case "Mulheres no Comando", um reality show voltado ao empreendedorismo feminino que busca educar financeiramente seu público enquanto oferece uma plataforma inovadora para anunciantes.



Além disso, o evento promove rodadas de negócios envolvendo 18 projetos selecionados. Essas iniciativas visam fortalecer as parcerias entre produtoras independentes brasileiras e grandes players internacionais interessados em coproduções.



O Latam Content Meeting também destaca a importância do mercado não ficcional pela preservação da memória cultural e geração crítica sobre os tempos atuais.



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