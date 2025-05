Secretário-executivo do Ministério da Saúde fala sobre recorde de inscrições no Mais Médicos

O Ministério da Saúde registrou 45.792 médicos cadastrados no Programa Mais Médicos , representando o maior número de inscritos desde a sua criação, em 2013. Nos últimos dois anos, o número de profissionais contratados pelo programa dobrou.



Em conversa com o News das 19h desta sexta-feira (23) para a série Brasil em Debate, Adriano Massuda, secretário-executivo do Ministério da Saúde, afirma que o Mais Médicos colocou o atendimento primário em outro patamar, tendo uma relevância muito grande na qualidade de atendimento de saúde, principalmente nas áreas remotas do país. Segundo o secretário, os territórios indígenas passaram a ter um maior auxílio médico, o que já reduziu em 24,7% a mortalidade infantil e 21% a mortalidade neonatal.



Massuda também comenta a entrega de novas ambulâncias do Samu. “Só o Novo PAC da Saúde vai entregar 1.850 novas ambulâncias”, afirma. Segundo ele, a nova frota em ação fortalece o SUS e garante o maior acesso à saúde, principalmente para a população mais vulnerável.



Massuda também avalia avanços do Programa Nacional de Redução de Filas, com ampliação do número de cirurgias eletivas, tendo um aumento de 40% em comparação com 2022, saindo de 10 milhões de cirurgias para 14 milhões.