Sessão solene celebra oito anos da capelania da UFP em SP

Nesta segunda-feira (27), a Assembleia Legislativa de São Paulo fez uma cerimônia que celebrou os oito anos da capelania da Igreja Universal nas Forças Policiais, a UFP. Durante o evento, o trabalho voluntário de assistência emocional e social prestado aos agentes de segurança pública foi homenageado.



A sessão contou com a presença da deputada estadual Edna Macedo , do líder do projeto, Major Roni Negreiros, do secretário de Administração Penitenciária, Marcelo Streifinger, e diversos voluntários.



"Hoje a nossa sociedade está sofrendo muito, principalmente psicologicamente . E o policial é um ser humano como nós e precisa desse apoio. Eles dão uma vida por nós, então nada mais justo que você acolher, levar uma palavra de fé", declarou a deputada.



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