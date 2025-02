‘Voo da FAB não foi nem será cogitado’, afirma ministro de Relações Exteriores sobre deportados

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, falaram à imprensa nesta terça-feira (28), após reunião com o presidente Lula e representantes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Federal sobre as deportações de brasileiros vindos dos Estados Unidos .



Mauro Vieira afirmou que esteve em Manaus — local de pouso do primeiro avião com deportados — e se reuniu com representantes do Comando Aéreo da Amazônia e com um superintendente da Polícia Federal em busca de informações sobre o acontecido. “Estamos trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta, respeito aos direitos humanos, condições necessárias de viagem.”



O ministro ainda negou a possibilidade da realização de operações da FAB (Força Aérea Brasileira) para o traslado dos brasileiros. “Não foi cogitado e não será feito com aeronaves da Força Aérea. Isso é uma questão do governo americano, que tem que mandar os brasileiros.”



Macaé Evaristo ressaltou a importância do acolhimento dos cidadãos e disse que criará um posto para auxiliá-los. “Fomos autorizados a iniciar as tratativas para estabelecer em Confins (MG) um posto de acolhimento humanitário , tendo em vista que poderemos ter mais voos previstos. Toda nossa expectativa é que a gente possa trabalhar para garantir que famílias não venham separadas, e que esses passageiros tenham boas condições.”



A ministra falou que pretende trabalhar a inclusão dos cidadãos deportados no mercado de trabalho. “Nós já recebemos sinalizações de algumas empresas que têm interesse em dialogar conosco para poder pensar em mecanismos de inclusão produtiva e no mercado de trabalho para essas pessoas.”