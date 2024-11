Acusações graves: 'protestos não vão proteger Evo Morales', avisa atual presidente da Bolívia

Manifestantes convocados por Evo Morales entraram em confronto com a polícia durante protestos contra a possível prisão do ex-presidente da Bolívia , em Cochabamba. Morales é investigado por estupro e tráfico de pessoas. O atual presidente do país, Luis Arce , declarou que “o movimento dos apoiadores não vai protegê-lo de acusações tão graves”.