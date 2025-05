Agência Espacial Europeia lança satélite para estudar florestas do planeta

A ESA (Agência Espacial Europeia) lançou com sucesso, na última terça-feira (29), um satélite direto da base espacial da Guiana Francesa. Em uma missão que deve ocorrer durante os próximos cinco anos, os pesquisadores buscarão entender como as florestas participam do ciclo do carbono , com medições de quanto elas conseguem absorver e armazenar esse gás. A ideia do projeto é calcular a quantidade de madeira que funciona basicamente como um "cofre natural" da substância química.