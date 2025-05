Água sai rosa de torneiras e intriga moradores de cidade nos Estados Unidos

Moradores de Kimballton, em Iowa, nos Estados Unidos, foram surpreendidos ao se depararem com água rosa saindo das torneiras de casa, na última quarta-feira (7). O problema foi causado por uma falha no sistema de filtragem da torre local e, apesar da coloração incomum, as autoridades afirmam que o líquido é seguro para o banho. Ainda assim, mais de 200 pessoas têm utilizado apenas as garrafas distribuídas pela prefeitura até a normalização do abastecimento.