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Visto revogado de embaixadora aumenta tensão entre países

Governo brasileiro decidiu manter Maria Luiza Viotti em Washington

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A recente decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora do Brasil no país, Maria Luiza Ribeiro Viotti, surpreendeu o governo brasileiro e gerou tensões diplomáticas. O Brasil decidiu manter a diplomata em Washington, apesar da medida.

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