Visto revogado de embaixadora aumenta tensão entre países

A recente decisão dos Estados Unidos de revogar o visto da embaixadora do Brasil no país, Maria Luiza Ribeiro Viotti, surpreendeu o governo brasileiro e gerou tensões diplomáticas. O Brasil decidiu manter a diplomata em Washington, apesar da medida.



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