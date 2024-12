Alerta de fofura! Hong Kong lança exposição com 2.500 esculturas de pandas-gigante

Com o objetivo de promover o amor pelos pandas-gingantes, um símbolo da China, Hong Kong lançou nesta terça-feira (3) uma exposição com 2.500 pequenas esculturas do animal. Embora a cerimônia de abertura tenha sido realizada no aeroporto internacional da região, as estatuetas vão rodar diversos pontos turísticos a partir de sábado (7).