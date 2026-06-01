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Irã e Estados Unidos realizam ataques contra alvos militares

Guarda Revolucionária islâmica do Irã diz ter atacado base aérea usada pelos EUA

Conexão Record News|Do R7

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As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra alvos militares iranianos após ações agressivas do Irã. Os alvos incluíram defesas aéreas iranianas, uma estação de controle terrestre e dois drones que ameaçavam navios americanos. Em resposta ao ataque no sul do país, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã atacou uma base aérea utilizada pelos Estados Unidos. O Kuwait não identificou qual base foi atingida mas ativou suas defesas aéreas para denunciar os ataques iranianos.

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