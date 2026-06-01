Irã e Estados Unidos realizam ataques contra alvos militares

As Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques contra alvos militares iranianos após ações agressivas do Irã. Os alvos incluíram defesas aéreas iranianas, uma estação de controle terrestre e dois drones que ameaçavam navios americanos. Em resposta ao ataque no sul do país, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã atacou uma base aérea utilizada pelos Estados Unidos. O Kuwait não identificou qual base foi atingida mas ativou suas defesas aéreas para denunciar os ataques iranianos.



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