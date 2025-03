Alerta de fofura! Zoológico inglês resgata filhotes raros de leão do norte da África

Quatro filhotes de uma espécie rara de leão do norte da África, nascidos em janeiro, ganharam uma nova casa em um zoológico na Inglaterra . Os ‘pequenos reis’ foram resgatados com a mãe, Waka, por um programa europeu de preservação de animais ameaçados de extinção .



Além de encantarem pela fofura, eles representam uma esperança para a sobrevivência da espécie . De acordo com veterinários, os filhotes são "preciosos para o programa de reprodução" e, com eles, a ninhada no zoológico já chegou a dez leões.