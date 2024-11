Análise: Brasil anda na ‘corda bamba’ em competição tecnológica entre China e EUA

Em entrevista ao MUNDO RECORD NEWS , o doutor em relações internacionais Vladimir Feijó afirmou que a competição tecnológica da China e dos Estados Unidos coloca o Brasil em um “jogo de corda bamba”. Isso porque um conflito comercial direto entre as superpotências pode levar o Brasil a fazer “escolhas difíceis” entre os dois parceiros, com possíveis risco de sofrer sanções. Em busca de ampliar a parceria com os chineses, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne nesta quarta-feira (20) com o presidente da China, Xi Jinping , no Palácio da Alvorada, em Brasília.