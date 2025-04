Animais aventureiros! Cães fazem sucesso ao se equilibrarem em espécie de skate nos Estados Unidos

Corajosos e astutos, dois cães aprenderam a se equilibrar em uma espécie de skate de uma roda e conquistaram a atenção do público por suas aventuras radicais nas ruas dos Estados Unidos. No vídeo, os pets aparecem na companhia do tutor, que compartilha toda a rotina do trio com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais. Segundo ele, o mais importante de tudo é a possibilidade de viver momentos incríveis ao lado dos animais.