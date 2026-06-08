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Calor extremo na Espanha também afeta a vida dos pets

Cães se refrescam durante altas temperaturas que atingem o continente

News das 10|Do R7

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O calorão que vem castigando a Europa tem afetado não apenas os seres humanos, mas também os animais.

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