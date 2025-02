Após desequilíbrio, criança é atropelada por carro e sobrevive nas Filipinas

Um garoto de 2 anos sobreviveu a um atropelamento nas Filipinas . No vídeo, é possível ver o momento em que o veículo passa por cima da criança, que estava caída no chão após perder o equilíbrio durante uma brincadeira. Apesar da cena desesperadora, o menino sofreu apenas ferimentos no pulso, no joelho e no ombro.