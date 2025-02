Artista conquista fãs e provoca reflexões com obras interativas espalhadas por cidade da Itália

O artista italiano Greg Goya conquistou milhares de fãs ao divulgar sua arte nas redes sociais . Por meio de intervenções que interagem com o ambiente nas ruas de Turim, como acesso ao metrô transformado em amarelinha e tiro ao alvo em placas de sinalização, Goya busca se conectar com o público, provocando reflexões ou somente aliviando o peso da rotina de quem se depara com suas obras.