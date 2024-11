Artista produz bonecos gigantes com madeira reciclada e materiais sustentáveis; veja

Um artista da Dinamarca produz bonecos gigantes usando madeiras recicladas e materiais sustentáveis . Depois, ele "esconde" as obras em florestas e locais remotos do país para que as pessoas se aventurem e procurem. O profissional, que conta com mais de 230 mil seguidores nas redes sociais, já expôs suas esculturas em parques dos Estados Unidos e da Europa. As obras dão um novo objetivo para objetos que seriam jogados no lixo.