Artista transforma sutiãs em bolsas para ajudar mulheres com câncer de mama

A artista Ermira Murati, da região do Kosovo, usa a criatividade para criar bolsas com sutiãs doados para ajudar mulheres que lutam contra o câncer de mama . Além de renovar as peças que iriam para o lixo, a renda arrecadada com as vendas do acessório são revertidas em auxílios para as pacientes. Murati já promove a iniciativa há quatro anos.