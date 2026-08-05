Coreia do Norte acusa Japão de se transformar em estado de guerra
Irmã de Kim Jong-Un diz que Tóquio se mobiliza para ataque preventivo após testes de mísseis
A irmã do líder Kim Jong-un acusou o Japão de se transformar em um estado de guerra. Tóquio tem se afastado gradualmente do status pacifista do pós-Segunda Guerra Mundial, aumentando os gastos militares e intensificando os pactos de defesa.
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