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Coreia do Norte acusa Japão de se transformar em estado de guerra

Irmã de Kim Jong-Un diz que Tóquio se mobiliza para ataque preventivo após testes de mísseis

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A irmã do líder Kim Jong-un acusou o Japão de se transformar em um estado de guerra. Tóquio tem se afastado gradualmente do status pacifista do pós-Segunda Guerra Mundial, aumentando os gastos militares e intensificando os pactos de defesa.

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