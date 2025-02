Astronauta registra espetáculo impressionante da aurora boreal no espaço; veja a imagem

O astronauta americano Don Pettit capturou uma imagem deslumbrante da aurora boreal vista do espaço, nesta quarta-feira (26). A foto revela um espetáculo de cores cósmicas em meio ao nascer do sol sobre o oceano Pacífico. Além do fenômeno, é possível ver a Via Láctea no registro, feito por um rastreador estelar criado pelo próprio Don.