Astrônomos registram pela primeira vez fenômeno raro de ‘duelo’ de galáxias

Um raro registro foi feito por astrônomos no espaço: um “duelo” entre duas galáxias. No registro, divulgado pela revista científica Nature na última semana, é possível ver uma delas, um quasar — buraco negro supermassivo —, disparando jatos de energia contra a outra, o que atrapalha o nascimento de novas estrelas. O fenômeno acontece quando duas galáxias começam a se juntar até que atingem a fusão. A energia do quasar é tão forte que espalha as nuvens de gás, essenciais para a formação das estrelas.