Ataque de fúria: funcionária de lanchonete perde controle e joga óleo quente em clientes nos EUA

Uma funcionária jogou óleo quente em clientes após perder o controle na Flórida, Estados Unidos . Depois de um desentendimento com três clientes, a atendente pegou um recipiente de metal com o líquido e jogou em direção às mulheres. Segundo a polícia , o ataque de fúria ocorreu quando uma das clientes derrubou um objeto que guardava canudos como provocação. As vítimas sofreram queimaduras na pele.