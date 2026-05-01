Ataques russos danificam infraestruturas na Ucrânia

Drones russos danificaram a infraestrutura portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, resultando em dois feridos. Os ataques atingiram um prédio de 16 andares e postos próximos ao rio Danúbio.



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