Rússia anuncia cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia a partir de sábado (11)

Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia para celebrações religiosas nos países. A medida foi aceita por Kiev e está programada para começar no sábado (11).



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