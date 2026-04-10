Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia anuncia cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia a partir de sábado (11)

Medida foi acatada por Kiev; trégua acontece para celebrações religiosas nos países

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

Vladimir Putin anunciou um cessar-fogo de 32 horas com a Ucrânia para celebrações religiosas nos países. A medida foi aceita por Kiev e está programada para começar no sábado (11).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • russia
  • ucrania
  • vladimir-putin
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.