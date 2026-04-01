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Kremlin volta a exigir retirada de tropas ucranianas

Segundo porta-voz, presidente Zelensky deveria tomar decisão para encerrar 'fase quente' do conflito

Conexão Record News|Do R7

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O Kremlin voltou a exigir que as forças ucranianas deixassem a região de Donetsk, ainda fora do controle de Moscou.

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