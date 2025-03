Avião faz pouso de emergência após forte turbulência e deixa cinco feridos, nos EUA Voo com destino a Houston precisou aterrissar no Waco Regional Airport, no Texas

Mundo Record News|Do R7 03/03/2025 - 12h15 (Atualizado em 03/03/2025 - 12h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share