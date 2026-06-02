Ataque russo deixa dezenas de mortos na Ucrânia

As últimas explosões russas mataram cerca de 18 ucranianos e mais de 100 ficaram feridos, consolidando este como um dos maiores ataques desde o início do conflito no Leste Europeu.



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