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Ataque russo deixa dezenas de mortos na Ucrânia

Prédios residenciais ficaram danificados e carros incendiados; mais de 100 pessoas estão feridas

Conexão Record News|Do R7

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As últimas explosões russas mataram cerca de 18 ucranianos e mais de 100 ficaram feridos, consolidando este como um dos maiores ataques desde o início do conflito no Leste Europeu.

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