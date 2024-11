'Bar offline': conheça o espaço que faz sucesso na Holanda por proibir o uso do celular

Para incentivar uma vida menos conectada ao mundo digital, um bar na Holanda convida os clientes a guardar os celulares assim que entram no local. Os proprietários do "bar offline" afirmam que o espaço “não deve ser visto como um lugar de proibição”, já que estimula atividades como crochê, leitura, escrita e, principalmente, a criação de laços com outras pessoas.