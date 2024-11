Barco de ponta cabeça: pescadores salvam homem à deriva no mar, nos Estados Unidos; veja imagens

Dois pescadores resgataram um homem que estava à deriva no mar, nos Estados Unidos . Em imagens registradas pelos próprios pescadores, o homem aparece sentado em cima do casco do barco, aguardando ajuda. A dupla lançou um colete salva-vidas para ele e acionou a guarda-costeira. As autoridades informaram que o homem não sofreu ferimentos e que o barco danificado será consertado.