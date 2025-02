Bombeiros tentam resgatar motorista que caiu em cratera, mas abrem outro buraco; veja o vídeo

Um motorista dirigia um caminhão na cidade de Yashio, no Japão , quando uma cratera se abriu em uma avenida movimentada, na terça-feira (28). As autoridades foram acionadas para tentar realizar o resgate do condutor, mas ao chegar ao local com um guindaste para tentar remover o veículo, uma nova cratera se abriu no local. Bombeiros tentaram avaliar outra abordagem para realizar o resgate, mas perderam o contato com o homem que dirigia o caminhão durante o processo.