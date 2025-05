Pintinho com sobrancelha recebe nome de famosa e vira celebridade na internet

Entre centenas de animais resgatados no sítio do técnico de enfermagem Mayk Leão, em Campo Largo, no Paraná, uma pintinho fêmea de apenas duas semanas virou celebridade por ostentar uma sobrancelha charmosa.



O visual marcante e inusitado conquistou a família e fãs na internet, que se mobilizaram para sugerir um nome para a filhote. O escolhido foi uma homenagem à cantora MC Mirella . “Recebi muita coisa legalzinha assim nas redes sociais, bastante carinho, bastante gente querendo conhecer ela”, afirmou o tutor.



Há 15 anos, Mayk começou a resgatar animais e, atualmente, abriga mais de 200 na propriedade, incluindo galinhas, gansos, ovelhas e até cavalos . Seu sonho é seguir acolhendo novos moradores e garantir a todos o mesmo cuidado e carinho que a Mirella e os demais já recebem.