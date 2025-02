Cabra surge em janela de prédio e intriga moradores de Madri

Uma cabra presa no quinto andar de um prédio foi resgatada por bombeiros, nesta terça-feira (18), em um bairro de Madri, na Espanha . Um vizinho viu o animal na janela de um apartamento e ligou para a corporação.



Os oficiais utilizaram cenouras e uma tábua para atrair a cabra para a moradia ao lado. A presença do animal intrigou os moradores do edifício, já que o apartamento em que ela apareceu está vazio.