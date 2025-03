Carro desgovernado capota e quase mergulha em piscina de casa nos Estados Unidos; veja

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um carro desgovernado invadiu o quintal de uma casa, capotou e quase mergulhou na piscina, em Nova York, nos Estados Unidos, na quinta-feira (13). Apesar do impacto, o motorista e um garoto saíram ilesos do veículo . A moradora não estava na residência no momento do acidente e, ao se deparar com a cena, acionou a polícia. No entanto, o condutor não foi localizado.