Casal denuncia inquilino após descobrir que casa virou laboratório de metanfetamina nos EUA

Um casal estadunidense denunciou seus inquilinos ao desconfiar que eles estavam produzindo metanfetamina. Decididos a tirar longas férias e viajar pelo mundo, Daniel e Jocelyn Medrano alugaram a residência, localizada no estado de Nebraska, em uma famosa plataforma de aluguéis. A oferta generosa, com pagamento à vista e sem pedido de desconto, foi irrecusável.



A renda que pagaria uma viagem à Flórida virou dor de cabeça, quando os proprietários descobriram que o hóspede transformou a casa em um laboratório de drogas. Imagens de câmeras de segurança registraram homens entrando e saindo com materiais suspeitos . O que pareceu em um primeiro momento como preparativos de uma festa fez com que a mulher chamasse a polícia, que monitorou a situação.



“Acabamos seguindo um veículo e fazendo uma parada. Utilizamos nossos cachorros, que correram ao redor do carro e receberam um alerta positivo para narcóticos ”, explicou um investigador. Na abordagem, os oficiais apreenderam 50 quilos de metanfetamina produzida em pouco mais de uma semana. Agora, a residência está inabitável e precisará de reformas, que custarão mais de R$ 100 mil.