Cavalo metálico que percorreu o rio Sena na abertura das Olimpíadas de Paris é exposto em Lyon

A escultura do cavalo metálico que percorreu o rio Sena durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 está em exibição em Lyon, na França. A obra, que combina arte e tecnologia , impressiona com seu movimento mecânico: engrenagens e correntes semelhantes às de uma bicicleta criam a ilusão de que o animal corre em câmera lenta.



Suspensa sobre um espelho que simula um espelho d’água, a instalação atrai a atenção de visitantes, que registram o momento com fotos e vídeos. A estátua pode ser visitada no pátio da prefeitura da cidade francesa até o dia 2 de abril.