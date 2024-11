Cena inusitada! Humanoide é flagrado em passeio com cão-robô na China; veja

Passear com os pets é uma atividade comum entre tutores, mas um robô humanoide viralizou nas redes sociais por levar um cão-robô para dar uma volta nas ruas da China. A ação foi promovida por dois cientistas, que comandaram os equipamentos com controle remoto. Embora não tenha dado muitas informações, a dupla afirmou que as pesquisas com essa tecnologia estão "a todo vapor".