Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Descoberta de sítios arqueológicos no Egito ganha novo capítulo

Tumbas de 3.000 anos foram inauguradas para visitação

News das 10|Do R7

  • Google News

Duas tumbas de mais de 3.000 anos foram abertas ao público pela primeira vez na região de Luxor, no Egito.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • historias
  • news-das-10
  • turismo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.