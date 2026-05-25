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Rússia usa míssil hipersônico em novo ataque contra Kiev

Segundo Moscou, ação foi resposta à ofensiva ucraniana contra dormitório estudantil russo

Conexão Record News|Do R7

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A Força Aérea da Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 90 mísseis e 600 drones no domingo (24), no que foi o maior ataque à capital ucraniana desde o início da guerra.

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