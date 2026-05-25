Zelensky diz que proposta da Alemanha para adesão da Ucrânia à UE é injusta

Volodymyr Zelensky enviou uma carta aos líderes da União Europeia com críticas à proposta da Alemanha de aceitar a Ucrânia no bloco como membro associado, o que não daria direito de voz ao país.



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