Confeiteira impressiona ao produzir bolos realistas que são verdadeiras esculturas

Uma confeiteira da Arábia Saudita ficou famosa por criar bolos gigantes que são verdadeiras esculturas realistas . As produções temáticas, que incluem carros esportivos e até camelos, chegam a levar dias para serem finalizadas.



Em uma das encomendas que recebeu, a profissional teve que reproduzir uma barra de chocolate idêntica à do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas, segundo a confeiteira , um dos maiores desafios que encarou foi a produção de um avião para funcionários e clientes de uma companhia aérea, com dois metros de comprimento, grande o suficiente para servir 200 pessoas.