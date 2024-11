Conheça a biblioteca móvel que busca recuperar o hábito da leitura no Iraque

Mosul, no Iraque, perdeu muitos centros culturais nos conflitos contra terroristas do Estado Islâmico e um professor criou uma biblioteca móvel para recuperar e incentivar o hábito da leitura dos iraquianos . Desde o início de novembro, o ônibus modificado roda pelas ruas com mil livros a bordo e oferece as obras gratuitamente para os passageiros aproveitarem na viagem. Segundo o fundador, a ideia é estender o projeto para trocas e empréstimos de livros, além da formação de clubes de leitura.