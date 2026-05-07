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Secretário de Estado diz que proposta é "teste de utilidade" da ONU

Texto elaborado por EUA e países do Oriente Médio prevê uso da força contra o Irã

Conexão Record News|Do R7

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Nesta quarta-feira (5), membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas começaram as negociações sobre uma resolução para o Oriente Médio elaborada pelos Estados Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Qatar.

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