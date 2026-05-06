China pede interrupção rápida e completa das hostilidades

O ministério chinês das Relações Exteriores solicitou uma interrupção completa das hostilidades no Oriente Médio. De acordo com um comunicado, o porta-voz da China afirmou que considera necessário alcançar, sem demora, um cessar-fogo completo dos combates.



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