China pede interrupção rápida e completa das hostilidades
Em comunicado, chanceler chinês defendeu retomadas seguras da navegação no estreito de Ormuz
O ministério chinês das Relações Exteriores solicitou uma interrupção completa das hostilidades no Oriente Médio. De acordo com um comunicado, o porta-voz da China afirmou que considera necessário alcançar, sem demora, um cessar-fogo completo dos combates.
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