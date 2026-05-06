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Ataques matam quase 30 pessoas antes do início do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia

Bombardeios atingiram áreas residenciais dos dois países; trégua acontece em datas diferentes

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Horas antes do início do cessar-fogo, Rússia e Ucrânia trocaram ataques, com quase 30 mortes confirmadas. Áreas residenciais foram atingidas.

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