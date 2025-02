Conheça o Ano Novo Lunar, comemoração chinesa que marca o início do Festival de Primavera

A China está se preparando para comemorar o Ano Novo Lunar , que marca o início do Festival de Primavera . A celebração, uma das mais importantes do país, será realizada nesta quarta-feira (29). As apresentações contêm rituais tradicionais , que misturam artes marciais e ópera, inspiradas em histórias antigas.



No último fim de semana, a estação ferroviária de Xangai , a maior cidade do país, vivenciou intensa movimentação de passageiros. Este cenário é esperado durante os 40 dias de festividades. Em 2024, o Ministério dos Transportes da China registrou mais de 470 milhões de viagens internas nesse período. Tradicionalmente, o Festival da Primavera é considerado a maior migração humana do mundo.