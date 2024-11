Conheça o projeto da Marinha da Colômbia que já tirou 18 toneladas de lixo das praias em quatro dias

Ao longo de quatro dias, mais de 50 integrantes da Marinha colombiana retiraram 18 toneladas de lixo das praias da ilha de Gorgona. Além de ajudar os animais, a ação ajuda a preservar os recifes de corais — eles armazenam dióxido de carbono e atuam como grandes aliados no combate às mudanças climáticas. Há cinco anos, no Brasil , o projeto Arraial sem Lixo atua de forma parecida e já limpou 12 toneladas de resíduos das praias no Rio de Janeiro.