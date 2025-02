'Corajosas e ousadas': campeãs asiáticas de hóquei no gelo popularizam o esporte no Irã

Popular na América do Norte, o hóquei no gelo conquistou uma nova legião de fãs longe da neve do Canadá e dos Estados Unidos. Graças ao campeonato asiático conquistado pela seleção feminina do Irã , o país descobriu um novo esporte para torcer e vibrar na arquibancada.



Na capital, Teerã, onde não tinha uma quadra olímpica há cinco anos, hoje, várias pessoas se reúnem para assistir aos jogos. “As mulheres iranianas são corajosas e ousadas. O hóquei é um esporte que exige coragem e bravura, e você vê essas duas características nas mulheres iranianas”, disse um dos fãs que acompanhava uma partida.