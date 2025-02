Corpos das 67 vítimas do acidente aéreo em Washington são resgatados do rio Potomac

As equipes de resgate concluíram a retirada de todos os corpos das vítimas do acidente aéreo, ocorrido na noite de quarta-feira (29) em Washington, nos Estados Unidos, do rio Potomac. A tragédia, que deixou 67 mortos , aconteceu após a colisão entre um avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar.



Segundo as autoridades, os trabalhos agora se concentram na recuperação dos destroços das aeronaves. Um relatório preliminar sobre as causas do acidente deve ser divulgado em um mês.